TOP20 ⟩ Tartu Postimehe aasta loetuim lugu on koroonakolde laienemine

Pidu. Foto on illustratiivne. Вечеринка. Фото иллюстративное.

5. Sooduspakkumistest pimestatud inimesed tormasid koroonaohule sülitades Sportlandi ostlema

Samal ajal, kui suur osa Eesti inimestest hoiab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks avalikes kohtades omavahel rangelt distantsi või on sootuks kodudesse sulgunud, leidub ka neid, kes vastutustundliku käitumise üleskutseid millekski ei pea.

Ootamatu viirusnakkuse tõttu saabuv surm on ebaõiglane ükskõik mis vanuses inimesele. Ka 92-aastane naine tahtnuks väga näha uut kevadet ja suve. Siiski on temale head teed võimalik lausuda kergema südamega kui teisele. Miks andis haigusele alla 55-aastane mees, kes võinuks samuti elada 92-seks?

Doktor Joel Starkopf juhib ka Tartu ülikooli kliinikumi juurde loodud koroonakriisi komisjoni. Sille Annuk 7. Politsei eest põgenenud juht põhjustas raske avarii

Reede õhtul kella poole kümne paiku juhtus liiklusõnnetus Jõgevamaal, Tartu–Jõgeva–Aravete maanteel Selli külas, kus politsei eest põgenenud BMW juht põhjustas avarii, kus kannatada said neli sõidukit ja kaks inimest.

Koroonaviirus on üle maailma üha kiiremini levinud ning selle mõjud ei ole jätnud puudutamata ka Tartut, Tartumaad ja Jõgevamaad. Lisaks sellele, et 12. märtsiks oli registreeritud kahe tartlase nakatumine, on viiruse levimise ennetamiseks otsustatud ära jätta hulk üritusi. Ümberkorraldused puudutavad ka haridus- ja teadusasutuste tegevust ning paljude teiste valdkondade organisatsioone.