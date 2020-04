Noored korraldasid kogunemiskeeldu eirates Võrtsjärve ääres peo, kust ei puudunud ka narkootikumid

Tartu Postimees rääkis anonüümsust palunud inimesega, kes sattus öösel peopaika juhuslikult ning märkas, et puhkemajas liikus palju rahvast. Kuna ta hoones sees ei käinud, ei osanud ta öelda, kui palju inimesi täpselt kohal oli, kuid ta avaldas arvamust, et neid oli vähemalt paarkümmend. Seda, et mängus on narkootikumid levat olnud aru saada isegi hoonesse sisenemata, sest väljas viibinud inimesed käitusid tavatult ning narkoteema käis läbi nende jutustki.

Pärast kella kolme sai majapeo kohta teate ka politsei. Kui patrullpolitseinikud 45 kilomeetri kauguselt Tartust pärale jõudsid, leidsid nad eest 12 täisealist noort. Pole teada, kas keegi võis nende sisenemist märgates pageda. Neljal pidutsejal tuvastati narkootikumide tarvitamise tunnused ja nad saadeti ekspertiisi. Ülejäänutele anti korraldus koju minna.

Politsei algatas menetluse, mis käsitleb nii keelatud ainete tarvitamist kui keelatud kogunemise korraldamist.

Peo võib püsti panna kus iganes, koguneda võidakse ka korteritesse. Inimesed on väga erinevad: kes saab asjadest aru, kes ei saa.

Trepimäe puhkemaja omaniku esindaja Margus Hiie selgitas, et tema sai peo toimumisest teada alles hommikul kella kaheksa paiku, kui politsei talle helistas ja palus minna maja uksi lukustama. „Andsime maja rendile kahele inimesele. Lepingule kirjutas alla 21-aastane noormees. Seda, et sinna kutsutakse veel inimesi, ei saanud me teada, sest me ei uuri kunagi inimeste plaane. Meie nägime kaht inimest, kes ei käitunud kuidagi lubamatult,“ lausus ta.

Hiie rõhutas, et seadusest ja eriolukorra nõuetest kinnipidamine on iga inimese enda vastutus ja võõrad ei saa selle eest kuidagi vastutada. „Peo võib püsti panna kus iganes, koguneda võidakse ka korteritesse. Inimesed on väga erinevad: kes saab asjadest aru, kes ei saa.“