FAKTIKONTROLL: turvakaamera video paljastab avaliku laimu bussifirma vastu, bussijuht maskita last ukse taha ei jätnud

Bussi küljes oleva GPS-i andmetel saabus number 6 buss Lõunakeskuse peatusesse õigeaegselt, avas kõik kolm ust ning kui reisijad olid sisenenud, sulges uksed ja suundus liinile.

Seda tõestab ka Tartu Lõunakeskuse turvakaamera salvestus, kust on näha, et kui buss oli peatusest juba lahkunud, jooksis üks laps parkla poolt bussile järele. Seejärel vaatas laps bussigraafiku tablood, õue külmetama ei jäänud ega koju ei kõndinud. Laps läks Lõunakeskuse poodi, istus pingile, toimetas nutitelefoniga ja läks järgmise bussi peale, mis saabus kella 19.30 ajal.

FOTO: Lõunakeskuse turvakaamera salvestus lükkab ümber väite, et bussijuht maskita last peale ei lasknud. Laps jäi hoopis bussist maha.

Avalikul laimamisel võivad olla rasked tagajärjed

Advokaadibüroo Emeraldlegal ja avaliku laimu vastase kampaania Laim.ee eestvedaja vandeadvokaat Robert Sarv ütles, et sotsiaalmeedias pole vaja kangelast mängida, eriti veel pooliku info pealt.

«Kui ikka fakte pole, siis ei tasu iga enda negatiivset emotsiooni sotsiaalmeediasse jagada. Näiteks oleks võinud pöörduda nii bussifirma kui ka kohaliku omavalitsuse poole ja asi oleks saanud ametliku lahenduse,» ütles Sarv.

Kui avaldatud süüdistus ei ole tõene, siis võib järgneda laimajale nõudekiri kohtuväliseks lahenduseks ja kui ta seda vastu ei võta, siis võib ta laimu eest kohtusse anda, ütles Sarv.

Kuna bussijuhti pole postitusest ära tunda, siis on tegemist vaid bussifirma maine ja brändi kahjustamisest. «Kui valesüüdistuse teinud inimene kohe ei vabanda ja postitust ei eemalda, siis saab advokaat bussifirmat aidata,» ütles Sarv.

Seejuures saab isegi anonüümset postituse autorit tuvastada erineval moel, sealhulgas läbi Facebooki. «Oleme sarnastes küsimustes ka Facebooki kaudu laimaja isikud tuvastanud ja nad vastutusele võtnud,» ütles Sarv.

Millised võivad olla avaliku laimu tagajärjed? «Need valesüüdistused ja laim võivad hävitada inimeste karjääri, tekitada väga palju stressi ning kõige kurvemal juhul on veebikiusamine lõppenud ka enesetapuga,» vastas Sarv. «Nii et see, kes tahab meie aja sotsiaalmeedia kangelast mängida, võiks üheksa korda mõelda ja siis ühe korra postitada. Või jätta üldse postituse tegemata – see on tihtipeale isegi targem valik.»

Avalik vabandus

Tartu Postimees tutvustas bussifirmat laimanud mehele telefoni teel turvakaameratelt nähtut. Veel enne, kui Tartu Postimees jõudis mehele salvestisi ka näidata, tunnistas mees toimetusse, et videol on tõepoolest tegemist tema lapsega. Olles vahepeal lapsega asjast rääkinud ja et oli tõepoolest last ekslikult uskuma jäänud.

«Teades, kui hulluks võivad inimesed pandeemia ajal minna, olime sunnitud oma last uskuma, et asjad ongi nii kaugele läinud, et inimesed on hirmul ja ütlevad, et ei astu bussi, kui maski pole,» ütles mees.

Mees selgitas, et saades infoliinilt vastuse, milles hoopis süüdistati tema last maski puuduses, ei olnud ka muud väljavaadet, kui last uskuda.

«Meil on siiralt kahju, et meie poeg valetas meile ja asi nii suureks läks. Kuna me helistades (linna infoliinile – A. R.) vastust ei saanud, siis paraku pidime uskuma oma last. Loodame, et selle loo kaudu saavad teised lapsevanemad selgitada oma lastele kui suurt pahandust ning kahju võib üks vale tekitada. Vabandame siiralt bussijuhi ja bussifirma ees,» ütles mees.

Märgatud24 Tartu Facebooki leht info tõesuse eest ei vastuta

Tartu Postimees esitas ka Tartu linnavalitsusele päringu, milles palus selgitada, kas mees on tõepoolest sellise kaebuse infoliinile teinud. Kuigi kõne salvestust kolmandatele osapooltele ei jagata, lubas Tartu linnavalitsus selgitada välja, kuidas telefonikõnes täpsemalt kaebaja ja infoliini vahel oli. Uudis on täiendamisel.