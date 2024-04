Isegi konservatiividele liig: EKRE viskas liikme kriitilise kommentaari pärast parteist välja

Pea kolm aastat EKRE Jõgeva piirkonda kuulunud ettevõtja Andres Ostra sai selle nädala alguses teate, et ta on erakonna liikmete seast kustutatud. Välja arvamisele otsest selgitust ei järgnenud, kuid ta aimab, et kuna oli avalikult erakonna juhtkonna vastu väga kriitiline, siis heidetigi ta üle parda. Erakonna juhtkond otsust ei kommenteerinud, kuid teadjad andsid mõista, et Ostra on isegi EKRE jaoks liiga radikaalne.