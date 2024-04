Galerii ⟩ Endise salajase tehasehoone ruumides tegutseb nüüd toidukauplus

Neljapäeva keskpäeval avas Tartus Puiestee tänava alguses asuvas tööstushoones uksed Rimi supermarket. Ei ole just tavapärane, et kauplus kolib mõnda vanasse hoonesse ning antud juhul on tegu erilise hoonega, sest möödunud sajandil nõukogude ajal oli seal nimetu, vaid postkasti numbrit kandnud salajane tehas.