VIDEO ⟩ Politseinikud murdsid Tartus maha spordiplatsil mõõgaga lapsi ähvardanud mehe

Juhtunut pealt näinud Kevin, kes palus ajalehes mitte oma perekonnanime avaldada, kirjeldas, et sel ajal, mil mõõgaga mees räusates korvpalliplatsile lähenes, mängis seal viis või kuus 10-12-aastast last. "Ta jäi neist paari meetri kaugusele ja karjus, et on öörahu ning tõmbab neil kõrid läbi. Selle peale jooksid lapsed minema. Ka mees lahkus, aga tuli umbes viie minuti pärast tagasi."