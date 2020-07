Karlovas hukkus kokkupõrkes kaubikuga elektritõukerattur

Kahjuks suri mees saadud vigastustesse sündmuskohal. Ta ei kandnud kiivrit, mis oleks võinud kõige traagilisemad tagajärjed ära hoida. Seda enam, et raskeimad vigastused sai mees just pea piirkonda.

«Politsei tuletab meelde, et liikluses tuleb alati olla ettevaatlik. Elektritõukerattal liigeldes tuleb valida selline kiirus, mis ei ohustaks enda ja kaasliiklejate elu ja tervist ning võimaldaks ohtliku olukorra tekkimisel õigel ajal reageerida. Samuti on soovituslik kanda kiivrit, sest õnnetuse korral võib see päästa elu,» lisas Jõemets.