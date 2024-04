Lähim elukõlblik planeet jääb Maast vaid 4,3 valgusaasta kaugusele

Täheteadlased on kahe jalaga maa peal, sõnas Tõraveres töötav astrofüüsik Laurits Leedjärv. Aga Maa varjust on alati huvitav kaugemale piiluda.

Astrofüüsik Laurits Leedjärve isiklik arvamus on, et maakera on parim paik, kus elada, ning paremat kohta me universumist ei leia. Huvi selle parema koha ja elu tekkimise vastu üldse on praegu vägagi asjakohane teema. Euroopa kosmoseagentuur plaanib nimelt 2029. aastal saata kosmosesse teleskoobi Ariel, mis hakkab uurima eksoplaneete ehk Päikesesüsteemist väljaspool asuvaid planeete.