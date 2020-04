PILDID ⟩ Koroonakoldeks kujunenud ühiselamus tegutsevad nii politseinikud, terviseameti töötajad kui infektsioonivolinikud

Teadaolevalt toimus ühiselamus 9. aprillil üliõpilaste koosviibimine, millest võttis osa 14 inimest. Neist mitmel on nüüdseks ilmnenud haigustunnused.

Üks Raatuse ühiselamu elanikest, hispaanlanna Maria Gonzalez Carpio väitis end osa nakatunutest nägupidi tundvat ning tema teada on tegemist prantslastega. Enda sõnul Gonzalez Carpio hirmu ei tunne, sest on näinud, kui hoolikalt nende maja praegu desinfitseeritakse. Kodumaale ta ei kavatse naasta, sest seal on koroonapuhang olnud märksa jõulisem ja raskemate tagajärgedega kui Eestis.