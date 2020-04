129 eurot pakk! Kas Elvas müüdi Euroopa kõige kallimaid kaitsemaske?

«Astusin sisse Kesk tänaval asuvasse poodi Mööbel ja Tehnika, mille omanik on Elva tarbijate ühistu. Pärimisele, kas pärastlõunasel ajal võiks ka ühele pakile kaitsemaskidele pretendeerida, vastas müüja lahkesti «Muidugi!» ja viitas riiulile,» kirjeldas äsjast kogemust Elva uudistes ajakirjanik Vambola Paavo. Enda sõnul ei uskunud ta hinnasilti nähes oma silmi. Nimelt maksis 50 maskist koosnev komplekt selles müügikohas 129 eurot.

«Turumajandus. Kui nõudlust on ja ostjaid leidub, võib küsida ulmelist hinda,» arutles Paavo. «Hind ajas siiski tagajalgadele. Rääkisin sellest Elva haigla ravijuhi Peeter Laasikuga, kellele oli hiljuti saadetud pilt sellest, kuidas Itaalias müüakse karpi maske 60 euroga, ja seal on olukord ju palju hullem,» lisas Paavo Tartu Postimehele ning pakkus, et Elvas võisid olla müügil Euroopa kõige hinnalisemad kaitsemaskid.