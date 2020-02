Fotod sündmuskohalt ⟩ Jõgevamaal hukkus raskes liiklusõnnetuses veokijuht

Avarii tõttu on liiklus sündmuskohal häiritud. Ning masina laudast kättesaamiseks kulub veel tunde. Laudas olnud lehmad viga ei saanud.

Tartu patrulltalituse välijuht Kajar Pent vahendas, et esialgsetel andmetel oli veok liikunud Tartu suunas, kui selle juht kaotas lauges vasakkurvis oma masina üle kontrolli, sõitis üle vastassuunavööndi teelt välja ning põrutas läbi lauda seina.

«Miks juht veoki üle kontrolli kaotas, kas juht oli kaine, sai terviserikke või on põhjus muus, seda selgitab politsei edasises uurimises,» ütles Pent. Välijuht lisas, et tee sündmuskohal oli hooldatud ning lumevaba. «Sõidutee avariipaigas on küll märg, kuid mitte libe. Lubatud suurim kiirus sel teelõigul oli 90 kilomeetrit tunnis ning nähtavus hea,» selgitas Pent.