Kriis. Üha kasvavad pinged meeskonnas. Tartu kiirabi juht pani ameti maha

Kõrgvee saatis oma töötajatele laupäeval pöördumise, kus soovis koroonakriisis toimetulekuks jõudu. «Tänan teid kõiki Tartu kiirabis tehtud töö eest, selle eest, et olete Tartu kiirabi nägu kujundada aidanud ning ka rasketel aegadel nagu ka praegune koroonaviiruse puhang on, asutusele truuks jäänud,» seisab tema pöördumises.

«Mul on loomulikult väga kahju, et see nii läks. Minu otsus ei olnud kerge, aga antud olukorras ainuvõimalik selleks, et asutus saaks jätkata normaalselt toimimist,» kinnitas Kõrgvee.