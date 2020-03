Sooduspakkumisest pimestatud inimesed tormasid koroonaohule sülitades Sportlandi ostlema

Kolmapäeva õhtul laekus Tartu Postimehe meilikasti mitu vihjet, milles anti teada, et Lõunakeskuse Sportlandi kauplus on välja kuulutanud suure soodusmüügi ning pood on ostlejatest tulvil. Selles, et riiulite vahel on tõepoolest lähestikku arutult palju inimesi, võis veenduda ka vihjete juurde lisatud fotodelt.