Koroonapositiivne tartlane käis Lõunakeskuses, ööklubis ja spaas

Praegu teadaoleva info põhjal käis positiivse proovi andnud inimene nakkusohtlikul perioodil 18. juulil ööklubis Vabank ja järgmisel päeval Meresuu spaas. Lisaks külastas koroonaviirusesse nakatunu eri kauplusi ning käis 23. juulil Tartu Lõunakeskuses kell 21 alanud kinoseansil.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luhti sõnul on tegu äärmiselt ohtliku käitumisega, mis lisaks enda tervise ohtu seadmisele võib avaldada mõju ka nii-öelda teise laine tekkele. Küll aga toonitas Luht, et positiivsest koroonatestist sai inimene teada täna ning pärast seda on ta viibinud koduses isolatsioonis ehk ta ei liikunud avalikus ruumis teadmisega, et ta on viirusesse nakatunud.

«Ta on väga koostööaldis inimene, kes andis kohe teada, kus ta käinud on,» ütles Luht. «Ma ei tea, kuidas terviseamet saab veel rõhutada seda, et kui inimene tunneb ennast haigena, siis tuleb püsida kodus, see reegel pole kuhugi kadunud.»

Luhti sõnul koroonapositiivsele tartlasele karistust ei järgne, sest ta polnud teadlik viirusse nakatumisest. «See on muidugi paha lugu, et olles testi andnud ja seega juba koroonakahtlusega, läks ta ikkagi kinno,» märkis Luht. «Sellise käitumise tulemusena võib nakkus hakata laialt levima, sellel on aga tagajärjed normaalse elu juurde naasmisel.»

Ta toonitas, et mistahes haigusnähtudega tuleb püsida kodus ja oma perearstiga ühendust võtta. «Suurürituste tagasitulek ja ühiskonna tavapärane funktsioneerimine sõltuvad otseselt meie vastutustundlikkusest. Mida rohkem me tõsiasja ignoreerime, seda tõsisem saab olema tagajärg meile kõigile,» ütles Luht.

Küsimuse peale, kas nüüd peaks hakkama asutusi uuesti sulgema, vastas Luht, et see on dilemma koht.

Nakkuse sai kõnealune tartlane Eestist ning et ta liikus ka palju ringi, ei tea terviseamet kahtlustada kohta, kus ta viiruse külge võis saada. Samas võis inimene nakatada teisi.

Inimestel, kellel võis koroonaviirust kandva inimesega kokkupuude olla, tuleb oma tervist jälgida ning haigussümptomite ilmnemisel perearstile helistada.

Tänase seisuga on Eestis registreeritud 2028 laboratoorselt kinnitatud Covid-19 haigusjuhtu, haigestumus 100 000 elaniku kohta on 152,1. Esimene SARS-CoV-2 test tehti Eestis 5. veebruaril, kokku on testitud 8,5 protsenti Eesti elanikest. Testid on positiivseks osutunud 1,8 protsendil juhtudest, suurem positiivsete osakaal on Saaremaal (10,9 protsenti), Võrumaal (2,8 protsenti) ja Pärnumaal (2 protsenti).

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks tuleb endiselt hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda ja kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Endiselt peavad kauplused hoolitsema käte desinfitseerimisvahendite olemasolu eest. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit.