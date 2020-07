Tartu koroonakolle laieneb

Kindel on see, et kolle ja nakatunute ring laieneb lähipäevadel veelgi. «Kahjuks pean kinnitama, et lähikontaktsete ring on üsna lai,» sõnas Luht. «Juba praegu on teada, et on veel haigustunnustega inimesi, kes lähevad alles testi tegema.»