TIPP 30 Kukkuv korsten, linnahobune, vajuv elumaja, õnnetused ... Need oli 2024. aastal Tartu Postimehe enim loetud lood

7. jaanuaril kella 16.30 paiku nägid inimesed Lõunakeskuse kõrval Handymanni poe parklas tuleleekides meest, kelle puhul on alust arvata, et ta rõivad ei süttinud halva õnnetuse ega ebaõnne tõttu, vaid ta süütas ennast ise.

Veebruaris raputas Eestit tunnustatud iluuisutamistreeneri Anna Levandi väidetava väärkohtlemise juhtum. Sel skandaalil on negatiivne mõju kogu Eesti spordimaailmale, nentis üle poole sajandi treeneriametit pidanud ning Tartus tegutseva sulgpalliklubi Triiton rajanud Mart Siliksaar.

Tartlanna Eva-Liina käib oma kodupoes Annelinna Prismas neli korda nädalas. Tema mugavat poodlemist on aga korduvalt seganud kassapidaja, kes ei oska eesti keelt ka kõige elementaarsemal tasemel. Kui ta on üritanud probleemile tähelepanu juhtida, on süüdlaseks tembeldatud hoopis klient ise.