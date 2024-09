Aastakümneid Tartu siluetis olnud korsten langeb suure pauguga

Endise katlamaja alale on kavandatud elu- ja ärikvartal. Jakobsoo ütles, et ettevõte soovib edasisi plaane seal selgitada pärast korstna lammutamist.

Koos korstnaga kaob kunstiteos

Kunstiteos korstnal. Foto: Jürgen Puistaja

Kunagise keskkatlamaja korsten on praegu tarbetu, kuid siiski tähelepanuväärne rajatis, kui vaadata kunstilisest ja samuti tehnoloogilisest vaatevinklist. Nimelt kasutas Mihkel Joala korstna ülemisele otsale juuli lõpus 2017 tänavakunsti hulka liigitatud pildi tegemisel tookord väga uudset tehnoloogiat, kavandi aga tegi kunstnik Maari Soekov.

Pilt kujutab tulevikulast – tüdrukut, kes hoiab käes tulevikuväärtusi, ühtlasi peitub teoses vihje Hiinalinna aiamaadele. Pildil on kõrgust 30 meetrit ja laiust kuus meetrit. Selle kandmiseks korstnale liikus spetsiaalne printer 14 tundi üles-alla ja tegi ühtekokku 1,5 miljonit värvitäppi.

Esialgse plaani kohaselt pidi esimene spreiprinteri suurteos valmima jaanipäevaks 2017, kuid tehniliste tõrgete tõttu lükkus see edasi. Roboti esimene prototüüp jäi jänni. «Tegemist oli masinaga, mis pidi pinnale kinnituma vaakumiga, aga see ei osutunud võimalikuks, sest korstna välispind on ebaühtlane,» rääkis tookord Mihkel Joala.

Kui ta nüüd kuulis korstna langetamise kindlast kavast, mis toob ühtlasi kaasa spreiprinteri tehtud pildi purustamise, suhtus ta sellesse rahulikult, isegi väikese elevusega.

«Ma arvan, et tänavakunst peabki pidevalt uuenema, ja see, et vana lahkub, käib asja juurde. See, et ta läheb suure pauguga, on väga äge!» ütles Mihkel Joala. «Tehnoloogilisest küljest on olnud edasiminek, mul on valmis uus robot, aga korstnale sai tehtud pilt väga algelise prototüübiga.»

Uue spreiprinteri esimene suur pilt on tehtud tänavu juuli alguses Tartu Hansa kooli seinale aadressil Anne 63.