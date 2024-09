Laupäeva hommikul aga ilmnes, et nende kirsipunast Mercedest enam värava taga ei ole. Politsei andis teada, et Tartus on Tammelinnas Räni tänava eramu eest ärandatud sõiduauto Mercedes-Benz GLE numbrimärgiga 515 RED. Nii politsei kui ka auto omanik ootavad vihjeid võimalike varaste kohta. «Oleme igasuguste vihjete eest väga tänulikud,» ütles Kolsar. Seni vettpidavat infot talle laekunud ei ole.