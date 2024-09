Pildid Tartus Räpina maantee alguses juhtunud liiklusõnnetuses hukkus kaasreisija

Täna kella poole kolme ajal toimus Tartu külje all Lohkvas raske avarii, kus põrkasid kokku sõiduauto ja matkabuss.

Kokkupõrke tagajärjel sai matkabussis tagaistmel sõitnud reisija – 68-aastane naine – sedavõrd raskelt viga, et kiirabil ei õnnestunud tema elu päästa. Ülejäänud kolme sõidukites olnud inimese vigastused olid kergemad.

Lõuna prefektuuri välijuht Andrei Ivahnenko selgitas, et mõlema avariis osalenud sõiduki juhid olid kained ja juhtimisõigusega.

Esialgse info järgi võis Räpina poolt Tartus suunas sõitnud matkabuss kalduda vastassuunavööndisse, kuid täpne avarii põhjuste välja selgitamine seisab alles ees. «Hetkel on teada vaid see, et avariis osalenud sõiduautos olid kaks naist, kes olid mõlemad turvavööga kinni ning juht oli kaine ja kehtiva sõiduõigusega. Ka matkabussi juht oli kaine ning juhiloaga,» selgitas Ivahneko.