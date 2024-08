Kümmekond minutit peale kella üheksat oli ummik ka Riia mäel, sest Riia tänava raudteeviadukti juures oli suure vee all kogu ristmik. Sõidukijuhid püüdsid autoga läbi hiiglasliku lombi sõita, kuid olid siis sinna kinni jäänud. Samuti seisid seal linnaliinibuss, kuhu vesi ka sisse tungis.

Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riive tõdes, et linnaliinibussid tõepoolest takerdusid, kuid seda suuresti ka seetõttu, et sõitjate ohutuse huvides ei riskinud bussijuhid liialt ega katsetanud bussiga läbisõitu sügavast veest.