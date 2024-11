Majaelanikke esindav advokaat Margo Lemetti rääkis, et ehitusfirmal on seni olnud kaks vastuväidet. «Nad räägivad, et naaberkrundil on kaevatud ja ehitatud ning see mõjutas Lubja tänava kortermaja. See on otsitud põhjus,» ütles ta. «Ei ole ju mõeldav, et Tigutorni elanikud peavad tundma hirmu, sest Port Athena ehituseks on nende maja kõrvale kaevatud hiigelsuur auk.»