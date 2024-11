Tartus Ülejõe linnaosas on Lubja 2a kortermaja hakanud vajuma ning sealsed elanikud on kehva ehituskvaliteedi tõttu kaevanud kohtusse osaühingu Mapri Ehitus.

Tartus Lubja tänava kahes uues kortermajas kulges elu rahulikult 2022. aastani, mil nende elanikud kuulsid valju raksatust. Pärast seda hakkas üks maja ühele poole kaldu vajuma. Nüüd on see kaldu ligi 40 sentimeetrit, mis toob kaasa palju probleeme: uksed ei käi, vesi voolab trapist vastassuunas ning põrandad on kaldu. Et selle kortermaja ehitaja Mapri Ehitus OÜ endal süüd ei näe, läks asi kohtusse.