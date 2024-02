Tumedanahalise kassapidaja puudulikule tööle viidanud naisele esitati ootamatu küsimus

Annelinna Prisma püsikliendi Eva-Liina Kallase sõnul on ta korduvalt poe infoletis kassapidaja keeleprobleemile tähelepanu pööranud, kuid selle tõttu on rünnaku alla sattunud hoopis tema ise.

Tartlanna Eva-Liina Kallas käib oma kodupoes Annelinna Prismas neli korda nädalas. Tema mugavat poodlemist on aga korduvalt seganud kassapidaja, kes ei oska eesti keelt ka kõige elementaarsemal tasemel. Kui Kallas on üritanud probleemile tähelepanu juhtida, on süüdlaseks tembeldatud hoopis tema.