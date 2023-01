TIPP 20 ⟩ Need olid eelmisel aastal Tartu Postimehe enim loetud lood

24. juuni õhtul sõitis sireenide saatel Emajõe vabaujula Kreutzwaldi tänava poolsesse otsa päästemeeskond, sest häirekeskusele oli teatatud, et rannas on inimene vette läinud, ent pole kaldale naasnud. Kohale tõtanud ekipaažil aga kedagi päästa polnudki. Kahtlus oli, et keegi võib olla uppunud, kuid sündmuskohal teatasid pealtnägijad päästjatele, et ujuja oli siiski veidi kaugemal omal jalal veest väljunud.