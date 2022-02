Anna Sumyk (32) saabus kümme aastat tagasi Ukrainast Tartusse koos abikaasaga, kellele pakuti tööd Playtechis. Nende neli last on kõik sündinud Eestis. Ukraina kultuuriseltsis tegutsemise tõttu on Anna paljude ukrainlaste kontaktisik Tartus. Vastab kirjadele, suhtleb Facebookis. Enne koroonat jagas infot ukrainlasi ühendavate kultuuriürituste kohta.