Galerii ⟩ Elva külje all toimunud liiklusõnnetuses hukkus 56-aastane kaasreisija. Juht oli kriminaalses joobes

Liiklusõnnetus juhtus lauges paremkurvis, kus Elva poolt tulnud auto kaotas juhitavuse ning paiskus esiosaga vastu puud. Õnnetuse tagajärjel deformeerus auto esiosa niivõrd palju, et kõrvalistuja kättesaamiseks oli tarvis auto katki lõigata. Raskes seisus kaasreisija saadi autost kätte umbes kümne minutiga. Kell 13.40 laekus teade, et kaasreisija suri haiglas.

Õnnetus juhtus teelõigul, kus suurimaks lubatud piirkiiruseks on 70 kilomeetrit tunnis, kuid auto vigastusi ja pidurdusteekonda vaadeldes võib oletada, et juht piirkiirusest kinni ei pidanud. «Ekspertiis selgitas, et autojuht oli kriminaalses joobes ning tal puudus juhtimisõigus. Auto kuulus hukkunud kaasreisijale,» kommenteeris politsei pressiesindaja Annika Maksimov.