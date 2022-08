Politsei ei pidanud Elva hiphopifestivalil palju vaeva nägema, et keelatud aineid tabada

Tänavuste rikkumiste arv ja iseloom jäid kahjuks samale tasemele nagu läinud aastatel. Samamoodi ei tulnud palju vaeva näha keelatud ainete tabamisega. Täna öösel kella 2 seisuga oldi tabatud kaks suurt ja viis väikest kogust keelatud aineid. «Oleme inimestele öelnud, et oleme siin väljas. Et mõelge, mida teete, aga see sõnum pole vist ikka kohale jõudnud,» ohkas Arukase.

Autode hulga järgi hindas Arukase, et pidulisi võis olla ligi 2000. Rikkujate puhul oli suures jaos tegemist alkoholi- või narkojoobes mootorsõiduki juhtidega. Reedel peeti kinni kaheksa, laupäeval kuus narkojoobekahtlusega juhti. Kätte on saadud ka narkojoobes alaealisi.

Arukase rõhutas, et kõik rikkumised ei ole ilmtingimata olnud seotud Elva hiphopifestivaliga. «Oli ka kohalikku elanikkonda. Sellist eraldi aruandlust me pidama ei hakanud, muidu poleks saanud oma põhitööd üldse teha.»

Patrullimine jätkub ka pühapäeval, kui festivalialalt lahkutakse. «Oleme seal suhteliselt avalikult väljas, nii et kui enesetunne hea ei ole, on inimesel võimalik meie juures kainuskontroll teha,» ütles Arukase. «Aga mõned patustajad on ikkagi juba kätte saadud. Kahjuks.» Kriminaalmenetlust alustatakse, kui on veres rohkem kui 0,75 promilli alkoholi.