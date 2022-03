Valesti häälestatud seade põhjustas patsiendi surma

Kliinikumi ravijuhi doktor Andres Kotsari sõnul teeb suurhaigla ekspertkomisjoniga igakülgsed koostööd – eesmärk on toimunu üksikasjades selgusele jõuda. Samas söandas Kotsar kinnitada, et kliinikumis on juba tehtud tagasiulatuv analüüs, mille kohaselt samal põhjusel pole teiste patsientide ravi olnud häiritud.