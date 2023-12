TIPP 20 ⟩ Tartu Postimehe kõige loetumad uudised näitavad 2023. aastat masendavast küljest

Elvas Verevi rannas läks 16. juuli õhtupoolikul kaduma seitsmeaastane poiss, kes leiti lapsevanema ja rannavalvurite koostöös. Poiss vajas pärast veest väljatoomist elustamist, kuid kahjuks see teda enam ei aidanud. Laps suri haiglas.

Rally Estonia on viimased kolm aastat toonud Lõuna-Eestisse kümneid tuhandeid inimesi. Külalised nii lähedalt kui ka kaugelt peavad piirkonda kuidagi ära mahtuma ja see on andnud põhjust kirjutada majutusvõimalustest.