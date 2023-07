Puhkekeskuse juhtum: kolm aastat ja mitte ühtegi rallifänni

Rally Estonia on viimased kolm aastat toonud Lõuna-Eestisse kümneid tuhandeid inimesi. Külalised nii lähedalt kui ka kaugelt peavad siis siia kanti kuidagi ära mahtuma. Korraldajad on suure osa majutusest kogunud oma kodulehele, kus on öömajavõimalusi kokku üle 150.