FOTOD ⟩ Eesti koolid, lasteaiad ja riigiasutused said räige pommiähvarduse

Ülenurme gümnaasiumi direktor Tõnu Tender saatis seepeale lapsevanematele kirja, et õpilastel tuleb täna hommikul koju tagasi minna.

«Täna, 12. oktoobri öösel kell 2 on Ülenurme gümnaasiumi e-posti aadressile, aga ka paljudele teistele õppe- ja kasvatusasutustele terves Eestis tehtud venekeelne jõhker pommiähvardus, mis soovitakse täide viia täna hommikupoolikul,» seisis Tõnu Tenderi saadetud kirjas.

«Meile kooli üldmeili peale tuli venekeelne kiri, et koolis toimub kell 10.40 pommiplahvatus, kõik tapetakse,» ütles Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste. «Saatsime selle kirja edasi politseile ja praegu teeme evakuatsiooni. Räägin lastele, et võtke oma asjad ja evakueerume. Kiri on tulnud öösel kell 2.28, aga kooli üldmeilile, mis isiklikult kellelegi edasi ei tule, sekretär võtab neid kirju lahti. Ta võttis selle lahti kümme minutit tagasi ja kümme minutit tagasi hakkasime ka tegutsema.»