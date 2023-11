FOTOD ⟩ Tartus hukkus raskes liiklusõnnetuses 14-aastane tüdruk

«Praeguseks on põhjust arvata, et sõiduautot juhtis 20-aastane noormees. Lisaks talle olid autos veel 18-aastane noormees ning 14- ja 16-aastane tüdruk. Avarii tõttu said kõik autos viibijad viga. Kolm neist viidi haiglasse, aga 14-aastase tüdruku vigastused olid sedavõrd rasked, et hoolimata kõigist pingutustest ei õnnestunud kohale jõudnud kiirabil tema elu päästa,» tõdes Virk.