Tartu Postimehele teadaolevalt töötas vigastada saanud naine Luunjas Grüne Fee tootmisliini juures. Ta kummardus liini alla ning tema juuksed jäid liini all keerleva toru ümber kinni.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Laura Jõgisoo sõnas, et karistusseadustiku järgi on kuriteona käsitletav nii tahtlik kui ka ettevaatamatusest tööohutusnõuete eiramine, kui sellega on põhjustatud raske tervisekahjustus või surm. Surma põhjustamise eest näeb karistusseadustik maksimaalse karistusena ette kahe aasta võrra pikema vangistuse.