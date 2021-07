Ralli korraldajad valisid keerulisema tee ning läksid oma mugavusalast välja

Korraldajatel on tänavu tagataskus eelmise aasta kogemused ning piiranguid on mullusega võrreldes vähem.

«Ei taha ära sõnuda, aga praegu oleme ajakava vaadates pigem päev ees. Muidu ollakse päev maas, aga eks ootamatusteks tuleb valmis olla,» selgitas Rally Estonia kommertsralli direktor Tarmo Hõbe.

Suurem vastutus

Ralli direktor Urmo Aava nõustus, et ralliks on saanud kauem valmistuda, kuid see ei tähenda, et saab kergemalt hingata. «Eks me oleme oma elu ise raskemaks teinud, sest oleme juurde tekitanud palju uusi katseid ja teelõike. Kindlasti oleks lihtsam olnud eelmise aasta rasva peale pidama jääda, aga tahtsime sammu edasi teha,» rääkis ta.

Suuremad rajatised on valmis, publikualad kerkimas ning vilgas ehitus käib ERMi juures hooldusalal. Paigaldatakse fännialasid, toitlustus- ja piletimüügitelke ning leed­ekraane. Täna sõidavad kõik Rally Estonia teelõigud läbi FIA meeskonnaliikmed, kes kontrollivad üle turvaplaanid.

Kuigi rada on ligi seitse kilomeetrit pikk, on seal elemente võrdväärselt mõne 18–20-kilomeetrise katsega. Kõike võib juhtuda, rääkis Rally Estonia kommertsralli direktor Tarmo Hõbe.

«Mitu asja on korraga töös. Täna õhtuks peab olema valmis kõik rajaga seonduv ehk see, mida võistleja sõites näeb. Hiljemalt kolmapäeval peaksid valmis saama tribüünid, ühtlasi tutvuvad rajaga homme ja ülehomme kõik võistlejad. Samal ajal teeme logistilisi plaane, markeerime liikumiskoridore ning ehitame lavasid ja poodiume,» lisas Aava. Kolmapäeval ja neljapäeval vaatavad rajatised üle ametnikud, näiteks pommirühm ja Rally Estonia sisekontrolli meeskond. Eesmärk on tagada turvalisus ja vältida inimlikke eksimusi.

Tarmo Hõbe sõnul on tänavune kirss tordil hooldusala ERMi juures. «Me oleme esimene etapp pärast Mehhiko rallit, kus inimesed pääsevad service park’i. Poolteist aastat pole kriis seda võimaldanud,» nentis ta.

Uued kiiruskatsed pakuvad mitme päeva jooksul rallisõitjatele katsumusi ega ava kõiki kaarte lõpuni. «Peipsi ja Mustvee kandis on lõigud täiesti teistsugused, ootamatud, ning see mängib tulemustes kindlasti rolli. Samuti on powerstage Raadil täis tehnilisi käike ja kurve. Kuigi rada on ligi seitse kilomeetrit pikk, on seal elemente võrdväärselt mõne 18–20-kilomeetrise katsega. Kõike võib juhtuda,» rääkis Hõbe.

Närvikõdi mitmel pool

Aava nõustus, et Peipsiääre ja Mustvee katsed on väga keerulised, kuid põnevust jagub mujalgi. «Tundmatud olud on ikka kõige keerulisemad. Samas on meil näiteks tehniliste lõikude ja trampliinidega Neeruti katse, kus tee kulgeb kurvist kurvi,» sõnas ta. «Ja pühapäevane viimane punktikatse on nullist ehitatud nii, et pakkuda enne finišipoodiumi veel närvikõdi.»