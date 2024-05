Europarlamenti pürgijad püüavad hääli festivalidel ja laatadel

Eurovalimistel sotsiaaldemokraatide nimekirja vedav Marina Kaljurand (paremal) oli Tartus kampaaniat tegemas selle nädala alguses. Järgmisel nädalal on tal plaanis siia naasta.

Europarlamendi valimisteni on jäänud vaid veidi üle kuu aja, kuid Tartu tänavatel pole kuigi palju valimiskampaania tegijaid veel näha. Kuid teada on, et poolehoidjate püüdmine saab hoo sisse järgmisel nädalal.