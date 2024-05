Jens Raavik: hingemattev kusehais Euroopa kultuuripealinnas

Juba teist aastat järjest olen saatuse tahtel pidanud kirjutama sellest, et linnavalitsus on lubanud tartlastele avalikud tualetid avada aprillis, kuid ei ole seda siiski teinud. Eelmisel aastal toodi vabanduseks, et hankega alles otsitakse seda, kes käimlaid hooldama hakkaks, ning lubati WCd avada 24. aprillil.