Juhtkiri Jälle üks luhtunud katse

Tartu on kahtlemata tähtis, Eestis linn number kaks, aga on siiski ülepaisutamine arvata, et just nimelt Tartu lennujaam ja siit nädalas kaheteistkümne väljumisega lennuliin oli Venemaa hübriidrünnakute sihtmärk. Pigem on õigus siiski nendel, kes ütlevad, et GPSi häiringud on Ukrainas peetava sõjaga kaasnev nähtus, venelased üritavad signaali segamisega kaitsta ennast rünnakute eest. Sellele sõjale, jah, on raske leida õigustust.