REEDENE RÕÕM Vanemuise tulevane balletijuht Jevgeni Grib soovib uues ametis jätkata ka tantsijana

Idee tekkis Marel (Mare Tommingas, Vanemuise praegune balletijuht – RH), kui ta vaatas Selevkod võistlemas. Mare märkas, et me oleme natukene samasuguse plastikaga. Ma ütlesin, et miks mitte, see on hea mõte, pealegi me oleme temaga tuttavad. Ma tegin lihtsa koreograafiaga numbri, ei teinud mingit dramaatilist lugu, tahtsin lihtsalt näidata, kuidas on laval Jevgeni Grib koos Aleksandr Selevkoga.