Üliõpilased jõid võidu alkoholi ja pidid siis veel ka jooksma hakkama

Tartu ülikooli staadionil kohtusid täna sadakond noort hinge, et näidata oma joomis- ja jooksmisoskusi. Aga see, et staadionil alkoholi tarvitati ja seda võistlemiseks kutsuti, ei mahtunud hinge sirguvatele odaviskajatele seal trenni andnud Andrus Värnikule.