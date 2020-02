Martin Kallasmaa: jagatud auto on ühiskonnale kasulikum

Mõte on ju lihtne: soosida liikumise läbimõtlemist ja pakkuda odavamalt neid sõidukeid, mis liiguvad ühiskasutuses, nii Tartus kui maailma suurlinnades. Sõidukid on puhtad ja hooldatud ning kasutajad vabad omaniku muredest.

Parkiv auto on kulukas. Autorendis on kasutusel mõiste vabalt liikuv või hõljuv sõidukipark (inglise k floating fleet). Mugavus viib rendiautode kasutuse määra sedavõrd suureks, et need peaaegu ei pargigi. Inimene rendib auto mobiiltelefoni abil otse tänavalt ning hiljem jätab enesele sobivasse kohta, kust järgmine rentnik selle kasutusse võtab.

Mida rohkem on kasutajaid, seda rohkem inimesi on isiklikust autost valmis loobuma. Põhjuseks on mugavus, mitte keelamine. Sel moel areneb omalaadne ökosüsteem, kus sõidukit kasutab ühe inimese asemel mitukümmend.

Tasub meenutada, et ainuomaniku auto pargib keskmiselt 99 protsenti ajast. Seisvagi sõiduki eest tuleb maksta liisingut ning suuremates linnades tasuda parkimise eest, uut eluaset soetades lisandub parkimiskoha maksumus sageli eraldi (krõbeda) tasu eest.

Uuringud arenenud riikides näitavad, et esimene realistlik samm autostumise vähendamisel on valmisolek loobuda teisest autost peres.

Kõiki auto ostmisega kaasnevaid kulusid arvestades jõuame tulemusele, et masin neelab märkimisväärse osa sissetulekust, mida võiks kasutada hoopis hobidele või laste jaoks.

Igaüks meist saab juba praegu mõelda, kas ja millist autot tal vaja on. Nädalavahetusteks ja matkadeks on inimesed valmis hoopis rentima mikrobussi või džiipi.

Meie oma äriga populariseerime nutirenti, eesmärgiga säästa loodust ja ressursse. Oleme tehnoloogia pakkuja, mis loob ja hoiab töös autorendi kaubamajasid üle terve maailma. See käib nii, et me kogume pakkumiste info reaalajas ning kuvame selle lõpptarbijale sekundite jooksul.