EKRE nõuab aru volikogu keskkonnakomisjoni esimehe rollikonflikti kohta

Abilinnapea Elo Kiivetile saadetud arupärimises on küsija märkinud, et Tartut juhtiv koalitsioon on oma ühises valitsemisleppes sõnastanud selgelt läbipaistva juhtimise, aga volinikuna tekitab Kuusiku sõnul küsimusi linnaplaneerimine ja ruumiloome.

«Pean silmas olukorda, kus mulle teadaolevalt on mitmete planeeringute ja linnaga seotud uuringute koostajaks volikogu liikme ja SDE esindaja Mart Hiobiga seotud ettevõtted,» tõdes Kuusik eile esitatud arupärimises. Olukorra muudab tema arvates eriti probleemseks see, et Mart Hiob juhib volikogu keskkonnakomisjoni, mis on mitmete planeeringute ja ruumiloome uuringute juhtkomisjon.