PILDID Kolm teadlast haarasid kaenlasse hunniku portreid, mida Suvi stuudio neist koroonaajal maalis

Urve Toots meenutas, kui hea oli see seltskond, kuhu ta sattus. Et astus justkui võõraste inimeste keskele, aga tuli otsekui koju.

Icosageni töötajad Eva-Maria Tombak ja Urve Toots kirjeldasid tööjärge Eerika tee 1 krundile rajatud ravimiarendustehases, kus nüüdseks on seadmed sees, aga väga rangete nõuete tõttu, millele üks GMP (Good Manufacturing Practice) tehas ehk heade tootmistavadega tehas peab vastama, tuleb veel pingutada. Icosageni juht Mart Ustav on varem öelnud, et nende missioon on arendada antikeharavimeid, millega on võimalik aidata inimestel paraneda vähkkasvajaist ja nakkushaigustest ning võitu saada valust.

Viroloogiaprofessor Andres Merits usub, et lähiajal midagi koroonaajastuga analoogset ei juhtu. Ja lisas, et on teadlasena ise suutnud end vaikselt tagasi driftida oma lemmikvaldkonda ehk troopiliste viiruste juurde. Nimelt on Andres Meritsa üks uurimisobjekte viirus, mille nime enamik inimesi välja öelda ei suuda, see kõlab Chikungunya, ja sellega ta on maadelnud juba 10 kuni 15 aastat.