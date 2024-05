Marili Vihmann: ärgake üles, Euroopa kultuuripealinlased!

Oleme Tartu ja Lõuna-Eestiga oodanud Euroopa kultuuripealinna aastat. See ei ole lihtsalt mainekujunduse projekt, vaid see on uhkustunne, sest minu Lõuna-Eesti on suuremalt Euroopa kaardil kui kunagi varem. Meie üritusi korraldab suure pühendumisega üle tuhande Tartu ja Lõuna-Eesti korraldaja.