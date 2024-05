Tartu tervishoiu kõrgkoolis kuulutati aasta õeks Ave Vaidla ja hooldustöötajaks Selve Õis

«Õendus on tervishoiu selgroog, sest õdesid on tervishoiutöötajate seas enim,» ütles ka Eesti õdede liidu asepresident Gerli Liivet. «Ülemaailmselt on õed need, kes hoolitsevad patsientide eest. Siiski seisame ühiskonnas sageli silmitsi nii rahaliste piirangute kui ka ebapiisava tunnustusega. Soovime näidata, kuidas strateegiline investeering õendusse võib tuua märkimisväärset majanduslikku ja ühiskondlikku kasu.»