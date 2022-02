Üks täna õhtul Tartust Poola-Ukraina piirile sõitvast mehest on Ruslan Babenko, kes töötas Eestis puidutööstuses. Ta selgitas, et tema pere on Ukrainas. «Naine ja poeg ning poeg juba praegu sõdib,» sõnas mees, kes samuti läheb Ukrainas rindele. Tal on õnnestunud pereliikmetega seni sidet pidada ning pere teab, et Ruslan on teel Ukrainasse.