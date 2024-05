Siiratud südamega naine on näinud tütre kasvamist. Nüüd lõi ta pakitäie südamevitamiine

Sel kevadel esitleb Kristin Sims uut teost «Südame vitamiinid», mis on pakitud karpi nagu vitamiinid tavaliselt, kuid mis siiski ei ole pärispillid, et neid lonksu veega alla neelata. Karbist leiab otsekui komplekti lauamängukaarte, mis pakuvadki mängurõõmu ja võiduhimu. Eelkõige aga võitu iseenda üle, et oma hävitavaid mõttemustreid muuta ning vaimset ja füüsilist tervist turgutada.