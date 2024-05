Tartus katsetatakse uusi kodumaiseid biojäätmete kotte

Uued vooderduskotid on värvilt ja materjalilt pisut teistsugused, ütles Tartu linnavalitsuse keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer. «Muus toimub kõik tavapäraselt: vooderduskotid paigaldab Eesti Keskkonnateenused AS pärast konteineri tühjendamist ja elanikele see midagi maksma ei lähe. Oluline on, et biojäätmeid ei visataks konteinerisse tavalise kilekotiga või koos pakenditega.»

Kodumaised uudse tehnoloogiaga valmistatud biokotid valmivad Fibenoli ja Hiiumaal asuva Dagöplasti koostöös. Pruunid biopõhised konteinerite vooderduskotid sisaldavad ühe koostisosana kodumaist ligniini, mis on toodetud Fibenoli Imaveres asuvas arendustehases madalakvaliteedilisest puidust. Vooderduskotid tervikuna on toodetud Dagöplasti tehases materjalidest, mis kõik on biolagunevad ja kompostitavad.

«Ligniini on võimalik kasutada erinevate naftakemikaalide asendusena. Üks selline problemaatiline toode naftasaadustest on kilekotid, mis looduses ei lagune ja tekitavad sellega looduskeskkonnale palju probleeme,» selgitas Fibenoli arendusjuht Peep Pitk. «Kuigi turule on jõudnud ka keskkonnale ohutuid biokotte, siis Eestis kohapeal selliseid biomaterjale, millest neid toota, ei ole seni saadaval olnud. Seega on ligniini sisaldavate kottide kasutamine vooderduskottidena turul uus kodumaine lahendus biojäätmete puhtaks kogumiseks,» lisas Pitk.