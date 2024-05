Tartu ootab pikale veninud põnevuslahingust karmi vastast

Tartu vallandas veidi alla kuu tagasi hooaja alguses palgatud lätlasest peatreeneri Gundars Vētra. Korvpallimeeskonna uus loots Priit Vene on üritanud mitmeid asju muuta, tõdes ka lätlase käe all abitreeneri kohustusi täitnud Olari Narits.

«Ta on üritanud mängu kiiremaks ajada ja mängijate tugevaid külgi rohkem esile tuua. Aga mängijad on ju samad ja hooaja lõpus on väga keeruline suuri muudatusi teha,» sõnas Narits.