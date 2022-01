Kui lasteaia direktor Ülle Luik, Raadi sihtasutuse juhatuse liige Jüri Reinpõld, KRC Ehituse tegevjuht Siim Kroodo ja Tartu vallavanem Jarno Laur olid üheskoos lindi läbi lõiganud, suundusid külalised uude majja sooja. Seejärel rääkis Luik külalistele vahva ning muinasjutuliku loo maja sünnist. Nimelt olla Ripsik ning Nupsik kord tuttavaks saanud ning Ripsik Nupsikult küsinud, kus too elab. Seepeale vastas Nupsik, et tal ei olegi kodu. Siis olla Ripsik tähtsate inimestega asjad selgeks rääkinud, et Nupsikule on kodu vaja ja nii uus lasteaia hoone valmis saigi.