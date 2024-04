Tartlased naudivad burgereid ja piima

«Tartu oli teine linn, kuhu Eestis laienesime ning ligi seitsme aastaga oleme seal hästi kanda kinnitanud,» ütles Wolti Baltikumi juht Mantas Lomsargis. «Näeme, et kullerteenus teeb inimeste elu kiire tempo juures kergemaks.”

Tänavu on kohalike restoranide valikust tellitud enim burgereid, pitsat, Aasia ja Euroopa toite ning sushit. Woltis menukaimaks osutunud restorani Kolm Tilli üks juhte Mikk Valtna tunneb, et tartlaste seas muutub toidu koju tellimine kogu aeg üha populaarsemaks. «Kolm Tilli on tegutsenud Woltis aktiivselt viis aastat ja tänaseks on tung nii suur, et oleme ehitanud restorani kõrvale täiesti eraldi köögi, mis töötab igapäevaselt ainult kaasamüügi tellimustega,» räägib Valtna.

Eraldiseisvate köökide lähenemine tagab ka selle, et külaliste kogemus restoranis püsiks muutumatu ja pidevalt kõrgel tasemel. «Palju tellitakse kaasa pitsat, aga populaarsed on ka baod, mis on inimestele just restoranis kohapeal söömisest meelde jäänud,» lisab Valtna.

Tartus tegutseb Woltis lisaks mitmetele restoranidele ja toidukauplustele ka ettevõte pood. Wolti omapoe valikust tellitavad populaarseimad tooted on hapukoor ja teised piimatooted, piim ja selle taimsed alternatiivid, banaanid, juust, krõpsud ning muud snäkid.

«Wolti omapoe kaupluste tootevalik on igas riigis kohandatud vastavalt turule ja kindla piirkonna elanike vajadustele,» sõnas Wolt Marketi Baltikumi juht Joona Orpana. Ta lisas, et kui varasemalt oli näha, et poest telliti pigem snäkke, siis nüüd liiguvad tarbijad selles suunas, et terve oma ostukorv tellitakse Wolti kaudu kiirelt koju.